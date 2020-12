Alphonso Davies besitzt eine gefürchtete Karaokestimme ("My Heart will go on"), flinke Füße und dazu einen Roadrunner-Antritt, der zuletzt aber kaum zum Einsatz kam, weil es am Sprunggelenk zwickte. Beim Comeback noch etwas zögerlich, dabei standen ihm wirklich keine Giganten gegenüber. Wird sich an dieses Spiel aber vor allem deshalb erinnern, weil er auf einen Herren namens Zhivoglyadov traf, dessen Name der Endgegner für jeden Fußballreporter ist.

Bild: dpa