FC Bayern in der EinzelkritikSchon Olise ist zu viel für Leipzig – und dann fängt Kane erst an
Michael Olise zeigt, warum er der spektakulärste Spieler der Liga ist. Harry Kane trifft mal wieder dreifach. Und Luis Díaz vollendet ein Tor fürs Museum. Die Bayern in der Einzelkritik.
Bundesliga-Start:Ein Sixpack für den Brauseklub
Der FC Bayern fügt Leipzig die höchste Niederlage in der Bundesliga-Historie des Klubs zu. Beim 6:0 in der Münchner Arena gelingt Harry Kane gleich zum Auftakt ein Hattrick – und auf der Tribüne gibt es Zeichen einer Annäherung.
