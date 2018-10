Manuel Neuer

Betrat den Platz, zur allseitigen Überraschung, ohne Bodyguard KHR. Der verteidigt ihn neuerdings sogar in Situationen, in denen Neuer gar keinen Protektor nötig hätte (siehe Freitag an der Säbener Straße). Löste alle kniffligen Situationen allein, stark im Rauslaufen, schuldlos am Gegentreffer. Sah allerdings eine gelbe Karte, zu der sich KHR vielleicht noch äußern wird.