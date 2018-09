Manuel Neuer

Ist ein Torwart, der mindestens so gerne auf Entdeckungsreisen (Algerien!) geht wie der alte Seefahrer Vasco da Gama - und begann das Spiel standesgemäß am Mittelkreis stehend. Bolzte fröhlich Bälle hinten raus, weil er immer wieder als letzter Außenposten hinten drin gefragt war. Machte bei Salvios Flachschuss gerade noch die Schotten dicht und boxte einen Kopfball von Ruben Dias über die Latte. Hat an diesem Abend etwas Seltenes wieder entdeckt: Bekam endlich mal wieder was zu tun. Wann gab es das zuletzt? Zu Zeiten des alten da Gama?