Nach dem torlosen Remis zum Start in die Gruppenspiele der Champions League streben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren ersten Sieg in dieser Königsklassen-Spielzeit an. "Wir haben uns in Lissabon keine schlechte Ausgangslage geschaffen, ein 0:0 ist keine Niederlage", sagte Trainer Jens Scheuer vor der Partie des Vorjahres-Halbfinalisten an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) gegen den schwedischen Meister BK Häcken, der seine erste Partie zu Hause 0:3 gegen Rekordsieger Olympique Lyon verlor. "Es kommt eine Mannschaft, die weiß, dass sie nicht verlieren darf", sagte Scheuer und warnte vor einem "starken Gegner". Das 0:3 von Häcken gegen Lyon sei nicht so eindeutig gewesen, wie es klinge.