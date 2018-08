13. August 2018, 10:20 Uhr FC Bayern im Supercup Lewandowski zürnt und schweigt

Fußball-Meister FC Bayern gewinnt den Supercup gegen Pokalsieger Frankfurt locker mit 5:0 - Robert Lewandowski schießt dabei drei Tore.

Das Lob für den Polen fällt überschwänglich aus.

Von Matthias Schmid , Frankfurt

Der Mann, über den alle sprachen, behielt lieber für sich, was er dachte. Dabei hätte auch Thomas Müller zu gern von Robert Lewandowski erfahren, welche Gedanken dem Stürmer des FC Bayern nach 5:0 im Supercup gegen Eintracht Frankfurt im Kopf herumschwirrten. "Aber wenn er in jedem Spiel drei Tore macht, kann er sich ruhig so fühlen wie heute", sagte Müller in der ihm typischen schelmischen Art. Lewandowski selbst schwieg, er hatte Tore statt Worte sprechen lassen: Mit drei Treffern bescherte er den Bayern einen gelungenen und ereignisreichen Auftakt in die neue Spielzeit.

Dass die Münchner den ersten Titel der Saison gewonnen hatten, interessierte aber kaum jemanden am Sonntagabend, die Themen waren der Gemütszustand von Lewandowski und der Gesundheitszustand von David Alaba, der die Partie vorzeitig beenden musste, humpelnd und traurig, nachdem sich der österreichische Außenverteidiger am Knie verletzt hatte. Eine MRT-Untersuchung soll nun Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic - und kam auf Lewandowski zu sprechen.

Auch der hatte sich weh getan, nachdem die linke Hand von Frankfurts Kapitän David Abraham im Gesicht des Polen gelandet war. Nach dem Spiel noch, als Lewandowski und seine Mitspieler auf die Pokalübergabe warteten, musste er seinen Mund mit Eiswürfeln kühlen. "Abraham ist ein feiner Kerl", begann Salihamidzic freundlich, um ihn dann mit deutlichen Worten zu verurteilen: "In dieser Szene aber hat er sich nicht richtig verhalten und Robert sich zurecht aufgeregt."

"Ich habe ihm gewünscht, dass er heute explodiert"

Javi Martínez musste richtig zupacken, um zu verhindern, dass Lewandowski kurz vor seiner Auswechslung in der 72. Minute zornig auf Abraham losging, der Eintracht-Spieler hatte ihn schon das ganze Spiel über mit kleinen Rempeleien und Provokationen in die Resignation treiben wollen. Aber Lewandowski zeigte, dass er ein "Vollprofi" ist, wie Salihamidzic es ausdrückte. Nach einer präzisen Flanke von Joshua Kimmich hatte der 29-Jährige per Kopf die 1:0-Führung erzielt, mit einem sehenswerten Aufsetzer ins lange Eck.

Es war der Auftakt einer Lewandowski-Schau, bei der jeder seine Stärken sehen konnte, es waren keine Tore fürs Schaufenster, eher sehr pragmatische Treffer. Er traf mit einem weiteren Kopfball zum 2:0 (26.) und nach der Pause mit links zum 3:0 (54.). "Es war genau die richtige Reaktion", schwärmte Salihamidzic: "Ich habe ihm gewünscht, dass er heute explodiert. Es war die richtige Antwort auf alles." Auf die verstörende WM, als Lewandowski mit den Polen in der Vorrunde ohne Treffer ausschied, auch auf die anschließenden Wechselgerüchte. Salihamidzic schloss mit den Worten: "Für mich ist er einer der besten Stürmer, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt."

Und der beste Stürmer der Welt muss nach dem Selbstverständnis der Bayern-Führungsmannschaft natürlich in München spielen. Deshalb hatte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, den Stürmer in diesem Sommer abzugeben. Ob dieser tatsächlich darüber nachdachte, den FC Bayern zu verlassen, darüber hätte man sich gerne mit Lewandowski unterhalten. Die wahre Antwort kennt als einer von wenigen wohl nur Cheftrainer Niko Kovac, der mit dem Stürmer während und nach der Weltmeisterschaft gesprochen und ihn überzeugt hatte, dass München weiterhin eine feine Adresse im europäischen Fußball ist.