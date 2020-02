Der Gegner hatte gerade zum zweiten Mal den Ausgleich erzielt, für eine erfahrene U23 ist so ein Rückschlag immer eine Schlüsselsituation: Halten die Nerven? Kriegen sie jetzt wieder die nötige Ruhe ins Spiel? Und es ist ja nicht so, dass der FC Bayern München II in der Hinrunde nicht schon den einen oder anderen Sieg hergeschenkt hätte.

Am vergangenen Samstag, bei Viktoria Köln, hatte Trainer Sebastian Hoeneß schon kurz vor diesem 2:2 einem der wenigen Routiniers im Kader signalisiert, dass er sich bereit machen soll für die Einwechslung: Nicolas Feldhahn ist der Feldherr der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, einer, zu dem die anderen Spieler aufschauen, an dem sie sich aufrichten dürfen. Doch nach dem 2:2 für die Viktoria ging Hoeneß in sich. Eine kurze Diskussion mit den Kollegen bezüglich der Frage, "ob das nicht ein falsches Signal" wäre, so erklärt es Hoeneß später - die Defensive stärken, nicht auf Sieg spielen. Sinngemäß entschieden sie sich für die Variante: Wir vertrauen den Jungen. Feldhahn setzte sich zurück auf die Bank, eingewechselt wurde in der 88. Minute Jann-Fiete Arp. Und Arp war dann an der Entstehung des 3:2 der Bayern beteiligt, die U23 gewann 4:2 und hat damit alle drei Spiele nach der Winterpause auf ihre Seite gezogen.

Es gebe nun nicht den "einen, entscheidenden Faktor" dafür, dass es gerade so gut laufe, sagt Hoeneß. Dass seine Mannschaft nun im gesicherten Tabellen-Mittelfeld steht - sofern das in der immer sehr ausgeglichenen dritten Liga überhaupt möglich ist -, das habe gewiss auch mit ein paar erwartbaren Mechanismen zu tun, die jetzt greifen würden.

Zum Beispiel dem, dass eine U23 in der Rückrunde oft besser spielt als in der Hinrunde. Und dass er obendrein selbst ein junger Trainer sei, der die Liga erst einmal kennenlernen musste. Jetzt könnten der 37-Jährige und sein Team die Spieler besser auf die kommenden Gegner einschwören. Außerdem sei der erste Sieg nach der Winterpause gegen den KFC Uerdingen (ein souveränes 3:0 auswärts) sicher eine "Initialzündung" gewesen. Die jungen Spieler strotzen vor Selbstvertrauen.

Doch in der Winterpause wurde auch einiges umgestellt. Die Mannschaft sei nun "tiefer positioniert", wie Hoeneß die defensivere Gangart umschreibt. Zum Ende der Hinrunde waren bei Spielen der Bayern-U23 die meisten Tore gefallen (Torverhältnis 34:41). Jetzt spielt die Mannschaft stabiler - ohne dass sich dies negativ auf die Offensive auswirken würde, angesichts von acht Treffern in drei Partien. Langfristig gibt es dabei nur ein Problem: Angreifer Kwasi Wriedt, aktuell Führender der drittliga-Torjägerliste, wird zusammen mit Außenverteidiger Derrick Köhn die Mannschaft zum Saisonende verlassen.

Zweitens, sagt Hoeneß, sei er sehr froh, dass die Vereinsführung die Entscheidung mitgetragen habe, zusätzlich Spieler für die zweite Mannschaft holen zu dürfen. Diese Entscheidung sei gerade aus der Personalnot entstanden, die im Dezember bei den Profis herrschte. Seitdem trainieren nicht nur regelmäßig fünf Junioren bei Hansi Flick mit: Der 18-jährige Joshua Zirkzee hat als Bundesliga-Joker schon zwei wichtige Tore erzielt. Die Neuen sorgen nun mit dafür, dass man im eigenen Training auch Zehn gegen Zehn auf sehr hohem Niveau spielen könne, sagt Hoeneß. Wie groß der Konkurrenzkampf mittlerweile ist, unterstreicht die Tatsache, dass einer der Neuen zwar als eines der größten deutschen Talente gilt, aber bislang noch gar nicht in der Startelf stand: Auch Nicolas Kühn müsse sich dies erst erarbeiten, so der Trainer. Der Zweite ist Wooyeong Jeong, ein Rückkehrer, der vom SC Freiburg kam. Dort hatte Christian Streich kürzlich gesagt, dass er den Südkoreaner für einen richtig guten Fußballer halte, dass lediglich körperliche Defizite verhinderten, dass er in der Bundesliga spiele. Alle da, alle fit - aktuell sei der Konkurrenzkampf extrem hoch, sagt Hoeneß. Für das nächste Spiel gegen den Halleschen FC, am Montagabend, müsse man zudem keine Spieler an die Profis abstellen. Diese Lage werde sich danach aber wieder ändern.

Drittens hat Hoeneß personell ein wenig umgestellt, weil sich auch die jüngeren Nachrücker schneller entwickeln als gedacht. Allen voran Angelo Stiller, der nun wie selbstverständlich auf der Sechser-Position agiert und dabei "das höhere Niveau sehr schnell adaptiert", wie sein ehemaliger U19-Trainer Hoeneß sagt.

Natürlich sind drei Siege nur eine Momentaufnahme. Aber Hoeneß findet schon auch, dass die "Phasen, in denen wir ein wenig Glück brauchen um zu gewinnen", immer kürzer werden.