hatten sich vorab für das Regionalliga-Fußballspiel des FC Bayern München II gegen den FV Illertissen am Freitagabend im Grünwalder Stadion eine Karte besorgt. Zusammen mit den Spontankäufern an der Abendkasse werden sie für unbestimmte Zeit die letzten Besucher gewesen sein, die ein Fußballspiel in Bayern im Stadion verfolgen dürfen - denn die neue Geisterspiel- Regelung der Bayerischen Staatsregierung greift von diesem Samstag an. Nach deren Beschluss hat auch der FC Bayern sein letztes für das Kalenderjahr vorgesehene Regionalliga-Heimspiel gegen den SC Eltersdorf für den kommenden Freitag abgesagt. Zur Begründung gaben die Münchner an, lieber abzuwarten, bis das Spiel 2022 vor Zuschauern stattfinden kann. Für dieses und das nächste Wochenende sind ohnehin inzwischen alle anderen Regionalligaspiele abgesagt.