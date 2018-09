15. September 2018, 19:53 Uhr FC Bayern "Ich habe das Gefühl, dass wir Freiwild sind"

Der FC Bayern gewinnt 2:1 gegen Bayer Leverkusen - doch Corentin Tolisso und Rafinha müssen verletzt ausgewechselt werden.

Mittelfeldspieler Tolisso könnte bei einem unglücklichen Zweikampf gar eine Verletzung am Kreuzband erlitten haben.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß ärgert sich vor allem über das Foul von Karim Bellarabi an Rafinha - und nennt es "geisteskrank".

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle der Bundesliga.

Aus dem Stadion von Matthias Schmid

Fast eine Stunde nach Spielende trat Corentin Tolisso aus dem Souterrain der Fröttmaninger Arena ins Freie. Er ging auf Krücken, ganz langsam, wie in Zeitlupe, eine lange Manschette war um sein rechtes Knie gelegt. Jeder Schritt eine Qual, das konnte man auch daran erkennen, dass der 24-Jährige vor dem Mannschaftsbus kurz stehen blieb, ausruhte, durchschnaufte, bevor er die Stufen in Angriff nahm. Ein Physiotherapeut war mitgelaufen und half ihm nun sanft von hinten hinauf.

Tolisso, der französische Weltmeister, war die traurige Figur beim 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag. Er hatte den frühen Rückstand der Gäste durch einen Handelfmeter (5.) von Wendell fünf Minuten später mit einem wunderbaren Dropkick ausgeglichen. Alles lief gut, er spielte sehr auffällig, mit viel Wucht und Präzison, bis zu dem folgenschweren Zweikampf mit Kevin Volland in der 39. Minute.

Tolisso hatte versucht, Volland den Ball vom Fuß zu spitzeln, er blieb im Gras hängen, sein Knie verdrehte sich. Er wusste, schon auf dem Boden liegend, sofort, dass er ausgewechselt werden musste. Er schlug vor Schmerzen mit der rechten Hand ins Gras. Die Trage lag bereits neben ihm, als er gestützt von zwei Betreuern doch noch selbständig vom Rasen in die Katakomben humpeln konnte. Sein Landsmann Franck Ribéry war von der Bank zu ihm gelaufen, er übersetzte kurz für Tolisso und nahm ihn anschließend tröstend in den Arm. Dann verschwand Tolisso in der Kabine, wo erste Untersuchungen begannen.

"Es sieht ganz schlimm aus", erzählte Arjen Robben nach dem Schlusspfiff, der das 2:1 mit einem ähnlichen formvollendeten Tor für die Bayern geschossen hatte. Der häufig verletzte Niederländer weiß am besten, wie sich sein Mitspieler nun fühlte. "Wir müssen nun abwarten, was die Diagnose ist." Der für Tolisso eingewechselte James bescherte noch den 3:1-Endstand, mit dem die Münchner mit drei Siegen in drei Spielen die Tabellenführung festigten.

"Dafür gehört er drei Monate gesperrt"

Tolisso war nicht der einzige Bayern-Spieler an diesem Nachmittag, für den das Spiel abrupt beendet war. Kurz vor Schluss musste auch der Linksverteidiger Rafinha, gestützt von zwei Betreuern, vom Feld humpeln, nachdem ihm Karim Bellarabi auf Höhe der Mittellinie auf rabiate Weise aufs Standbein getreten und dafür von Schiedsrichter Tobias Welz die rote Karte gesehen hatte. Es war vor allem diese Szene, die später Uli Hoeneß richtig wütend machte. "Bei Tolisso gibt es keinen Vorwurf", sagte der Bayern-Präsident zunächst mitfühlend, um dann drastische und schrille Worte folgen zu lassen: "Aber das Foul von Bellarabi war geisteskrank, das war vorsätzliche Körperverletzung, dafür gehört er drei Monate gesperrt." Nach einer kurzen Pause fügte er noch fast genüsslich hinzu: "Wegen Dummheit."

Bayern-Trainer Niko Kovac schloss sich dieser Interpretation erst an, nachdem er sich noch mal die Bilder vom Foulspiel im Fernsehen angesehen hatte. Zuvor, von der Bank aus, "dachte ich noch, dass es keine rote Karte war", gab der 46-Jährige auf der Pressekonferenz zu. Dann aber revidierte er seine Meinung und sprach nun von "doppelt rot". Die Erfahrungen der vergangenen Wochen - etwa das Foulspiel von Hoffenheims Nationalspieler Nico Schulz an Kingsley Coman, der anschließend operiert werden musste - hatten sich nun zu einem Bild in seinem Kopf verfestigt, das Kovac der Öffentlichkeit nicht weiter vorenthalten wollte. "Ich habe das Gefühl", schimpfte er, "dass wir Freiwild sind."

Kovac hofft natürlich, dass seine Spieler nicht länger ausfallen. "Dafür bin ich ein zu optimistischer Mensch", merkte er an. Nach den ersten Erkenntnissen und vor der eingehenden Untersuchung könnte Rafinha eine Bandverletztung am Sprunggelenk erlitten haben und Tolisso eine ähnliche Verletzung am Kreuzband. Das Spiel gegen Leverkusen hat gezeigt, dass die Bayern Ausfälle in der Bundesliga locker kompensieren können. Sie sind zu spielstark, zu selbstbewusst und erfahren, um sich von einem Rückschlag beeindrucken zu lassen. Neben Coman waren am Samstag auch Mats Hummels (Achillessehne) und Leon Goretzka (Hüfte) absent. Aber in der nächsten Woche beginnt nun die Champions League mit der Reise nach Lissabon.

"Da brauchen wir jeden Spieler", hob auch Arjen Robben hervor. Die Bayern haben im internationalen Wettbewerb viel vor, "mit Wut im Bauch", wie es Thomas Müller zuletzt in einem Interview erklärte, treten sie dort an, sie wollen mal wieder ins Finale vorrücken. Dramatisieren wollte die Ausfälle am Samstag trotzdem niemand, weil sowohl Hummels auch als auch Goretzka am Mittwoch wieder so weit genesen sein werden, dass sie auflaufen können. "Es sind noch genügend Spieler da", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić. Als er das kundtat, lief gerade fröhlich pfeifend Thomas Müller an ihm vorbei.