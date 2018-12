16. Dezember 2018, 18:45 Uhr FC Bayern Nur Hummels grollt in Unzufriedenheit

Beim FC Bayern ist die Stimmung nach dem 4:0 in Hannover wieder viel besser.

Nur bei Mats Hummels ist nicht klar, wie er damit umgeht, kein Stammspieler mehr zu sein.

Von Thomas Hahn , Hannover

Pirmin Schwegler gehörte zu denen, die selbst drin waren in diesem Albtraum vor 49 000 Zuschauern. Er hatte mintgrüne Hemden gesehen, die sich in hoher Geschwindigkeit bewegten, weiße Hosen von hinten, Fersen von Fußballschuhen, und ab und zu auch einen Ball, der wie eine unerreichbare Beute über den Rasen schnellte. Dieses Spiel gegen den FC Bayern kam dem Mittelfeldspieler von Hannover 96 vor wie ein Ereignis zwischen Wirklichkeit und schlechter Fantasie.

Er konnte nur versuchen, den Außenstehenden zu erklären, wie es gewesen war da draußen in den Fängen des Rekordmeisters. Sein Bericht war kurz, aber präzise. "Man will sich wehren. Man läuft viel hinterher." Ob die Leute ihn verstanden? Er wusste, was sie gesehen hatten. "Aber glaubt mir", sagte er mit matter Stimme, "auf dem Platz hat es sich noch beschissener angefühlt."

Dieser 4:0-Sieg des FC Bayern beim Abstiegskandidaten Hannover 96 ist so einseitig gewesen, dass er schon wieder interessant war. Was sagt ein Spiel, bei dem sich jede Spannung in einer Art Einbahnstraßen-Erfahrung auflöst? Was bedeutet eine derart klare Angelegenheit für die Widersacher? Wenn ein Rekordmeister auf ein Team aus dem Ligakeller trifft, sind die Rollen im Grunde klar verteilt. Hannovers Trainer André Breitenreiter hatte vor der Partie selbst gesagt, eine 96-Niederlage sei "das Normalste der Welt". Aber dieses Null-vier war nicht mehr normal.

Es war die Aufführung zweier sehr unterschiedlicher Formzustände. Die Bayern strahlten eine Präsenz aus, die von der ersten bis zur letzten Minute andauerte. Sie kombinierten, sie rannten, sie ließen nicht nach. Nur vier Tage nach dem anstrengenden 3:3 in Amsterdam zeigten sie dem Rest der Liga, dass sie das Dominieren nicht verlernt haben.

Und Hannover 96? Die vier Gegentore durch Joshua Kimmich (2.), David Alaba (29.), Serge Gnabry (53.) und Robert Lewandowski (62.) waren noch eine gnädige Strafe für ihr kraftloses Wirken. Andere Zahlen zeigten die Dimension der Chancenlosigkeit besser: 0:14 Ecken. 2:17 Flanken aus dem Spiel. 62:173 Ballaktionen. Nur 42 Prozent gewonnene Zweikämpfe.

Breitenreiter sah seine Mannschaft derart bloßgestellt, dass er schon gar nicht mehr über Fehler sprechen wollte. "Wir brauchen da nicht so viel analysieren. Weil da gibt's nicht so viel." Er sagte: "Wir haben uns zu wenig gewehrt." Die Niederlage offenbarte, dass der neue Tabellenletzte derzeit nicht einmal die Kampfkraft besitzt, einer spielerischen Übermacht zu trotzen.

Die Begegnung war für beide Mannschaften so etwas wie ein Brückenspiel, eine Pflichtaufgabe zwischen den wichtigeren Kämpfen in ihren jeweiligen Preisklassen. Freiburg und Düsseldorf sind Hannovers letzte Gegner vor der Winterpause, zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Der FC Bayern spielt am Mittwoch gegen Leipzig, am Samstag in Frankfurt, gegen zwei Vertreter der Spitzengruppe also, gegen welche die Münchner bestätigen müssen, dass sie ihre Schwächephase überwunden haben. In solchen Brückenspielen geht es weniger um Punkte als um die richtigen Zeichen. Deshalb waren die Hannoveraner so niedergeschlagen nach der Begegnung - und die Münchner so gut gelaunt.