Joshua Kimmich sah aus, als habe er eine anstrengende Woche hinter sich. Sichtlich abgekämpft und mit leicht glasigen Augen trat er vor die Reporter; anders als jüngst in Lille hatte der Kapitän des FC Bayern diesmal allerdings kein Skript dabei, an dem er sich gedanklich hätte orientieren können. Kimmich war schlichtweg sauer. Auf sich selbst. Darauf, wie diese Dienstreise nach Hamburg alles in allem gelaufen war. Und auf all das, was gerade so über die Münchner hereinbricht.
0:0 beim HSVBayerns Problemberg wächst weiter
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Joshua Kimmich gibt sich nach seiner roten Karte reumütig, findet aber keine Erklärung für seinen Aussetzer. Mit Konrad Laimer droht der nächste Verletzte – Max Eberl und Vincent Kompany versuchen, Geschlossenheit zu demonstrieren.
Von Thomas Hürner, Hamburg
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