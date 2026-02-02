Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Mini-Krise in der Bundesliga: „Den Bayern fehlt das Konni-Laimer-Feeling“

Mutig sein, die Münchner in Debatten verwickeln, einen Plan haben: Zwei Teams konnten zuletzt zeigen, wie es gegen den übermächtigen FC Bayern klappt. Warum die Kompany-Elf derzeit Probleme hat.

Von Jonas Beckenkamp, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

Die Bundesliga blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück, die Bayern haben in Hamburg wieder Punkte gelassen, was sich mittlerweile auch in der Tabelle bemerkbar macht: Da ist ihr Vorsprung vor Borussia Dortmund zusammengeschmolzen, sechs Punkte sind es nur noch – und wer beim 2:2 beim HSV genau hinhörte, konnte verärgerte Münchner erleben.

Der Schiedsrichter, eigene Fehler, biestige Gegner, das sind derzeit die Herausforderungen für die Bayern. Aber wie genau ist es zu dieser Mini-Krise gekommen? Was sagt das über den Meisterschaftskampf der Liga? Und was ist kommenden Sonntag gegen Hoffenheim zu erwarten? Moderator Jonas Beckenkamp bespricht in dieser Folge des SZ-Fußballtalks „Und nun zum Sport“ mit Philipp Schneider und Philipp Selldorf die Lage beim FC Bayern.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

HSV gegen FC Bayern
:Der HSV bringt die Münchner an den Rand des Nervenzusammenbruchs

Mit Mut zum Risiko und kleinen Gemeinheiten setzt der HSV dem FC Bayern zu – so erfolgreich, dass die entnervten Münchner die Schuld an ihrem Punktverlust beim Schiedsrichter suchen. Die Taktik könnte zur Blaupause für andere Ligakonkurrenten werden.

SZ PlusVon Philipp Schneider

