Der Plan war noch ein wenig komplexer, aber einen wesentlichen Bestandteil dieses Plans sollte ein Verteidiger mit dem Namen Vuskovic erledigen. Jener Vuskovic hatte erst wenige Trainingseinheiten mit seinen neuen Teamkollegen absolviert, nun kam ihm die anspruchsvolle Aufgabe zu, eine zuvor poröse Abwehrreihe mit deutlich mehr Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit auszustatten. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen niemand geringeren als den FC Bayern. Der Plan, nun ja, ging nur bedingt auf: Luka Vuskovic konnte in seinem ersten Bundesligaspiel nicht verhindern, dass sich sein neuer Klub, der Hamburger SV, im September 2025 fünf Gegentreffer einfing.