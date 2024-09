In einem Fußballspiel maximaler Gegensätze gewinnt der FC Bayern 6:1 bei Holstein Kiel – selten war ein größerer Klassenunterschied in der ersten Liga zu beobachten. Doch die Kieler lassen sich die Freude nicht verderben.

Von Philipp Schneider, Kiel

Im Grunde war in Kiel alles bereitet, um bei den Münchner Spielern schlimme Erinnerungen an eine der gruseligsten Schauergeschichten aus dem Vereinsmuseum zu wecken: an jenes DFB-Pokalspiel am 13. Januar 2021, das die Bayern mit 5:6 im Elfmeterschießen verloren, an einem bitterkalten Abend in der Coronazeit.