FC Bayern gegen HoffenheimLäuft nicht? Läuft Díaz!

Kann ihn jemand aufhalten? Luis Díaz bei einem seiner vielen Dribblings gegen Hoffenheim.
Kann ihn jemand aufhalten? Luis Díaz bei einem seiner vielen Dribblings gegen Hoffenheim. (Foto: Philippe Ruiz/Imago)

In der Vorsaison geriet der FC Bayern im Frühjahr ins Schlingern. Und diesmal? Das 5:1 gegen Hoffenheim erhält den Vorsprung in der Bundesliga, die Verletzten sind zurück – und Luis Díaz kaschiert die Schwächephasen.

Von Sebastian Fischer

Um seinen Punkt zu verdeutlichen, erinnerte Vincent Kompany an Mailand. Es ging am Sonntagabend in der Pressekonferenz um den Kader, mit dem der FC Bayern soeben ein 5:1 gegen die TSG Hoffenheim bewerkstelligt hatte, um den komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze zu wahren. Das gelang zum ersten Mal seit langer Zeit ohne einen einzigen Verletzten. Sogar ein gesunder Fußballer hatte es nicht ins Aufgebot geschafft, der Innenverteidiger Min-jae Kim. Das nehme er gerne in Kauf, sagte der Trainer. Zum Vergleich: „Wir kamen zu Inter Mailand, und neun Spieler haben gefehlt.“

