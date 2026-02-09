Um seinen Punkt zu verdeutlichen, erinnerte Vincent Kompany an Mailand. Es ging am Sonntagabend in der Pressekonferenz um den Kader, mit dem der FC Bayern soeben ein 5:1 gegen die TSG Hoffenheim bewerkstelligt hatte, um den komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze zu wahren. Das gelang zum ersten Mal seit langer Zeit ohne einen einzigen Verletzten. Sogar ein gesunder Fußballer hatte es nicht ins Aufgebot geschafft, der Innenverteidiger Min-jae Kim. Das nehme er gerne in Kauf, sagte der Trainer. Zum Vergleich: „Wir kamen zu Inter Mailand, und neun Spieler haben gefehlt.“