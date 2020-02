Seinen Spielern hat Hansi Flick freigegeben, aber er selbst ist am Donnerstag wieder zur Arbeit gegangen. Ein Cheftrainer beim FC Bayern ist ja immer im Dienst, selbst wenn in München eine vorzügliche Sonne scheint. Flick hat mittags an der Säbener Straße ein bisschen Fußball geschaut, erst das Pokal-Achtelfinale des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim, von dem er aufgrund eines glücklichen Umstandes schon vorher wusste, wie es ausgeht (4:3 für den FC Bayern). Der glückliche Umstand war, dass das Spiel am Vorabend unter Flicks maßgeblicher Mitwirkung bereits stattgefunden hatte.

Danach hat sich Flick noch eine Halbzeit Leipzig angesehen, nicht das Pokalspiel aus dieser Woche, er hat ein altes Spiel aus dem Archiv geholt. Am Sonntag empfangen die Bayern den Rivalen aus Leipzig, und Flick hat unter anderem interessiert, mit welchen Mitteln die Leipziger im Oktober gegen Leverkusen versucht haben, die Leverkusener Verteidigung zu überlisten.

Vergleichbar hoch wie Leverkusens Abwehr steht in der Liga ja nur noch eine andere Abwehr, die des FC Bayern unter Flick, aber das Unpraktische an solchen Spähaktionen ist ja, dass man nie weiß, ob sie sich am Ende gelohnt haben werden. Niemand weiß ja, ob Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann dieselben Ideen anspringen werden wie im Herbst oder ob er eine völlig neue Kriegslist ersinnt. Praktisch ist aber immerhin: Auch für Nagelsmann wird es nicht reichen, einfach nur Bayerns 4:3 gegen Hoffenheim anzuschauen. Nagelsmann sollte sich zumindest nicht darauf verlassen, dass die Bayern wieder die letzte halbe Stunde eines Spiels ignorieren.

"Es kann schnell mal in die andere Richtung gehen, wenn wir nicht am Limit spielen"

Über die zweite Halbzeit werde man "unbedingt noch mal reden müssen", hatte Flick schon direkt nach dem 4:3 (3:1) gesagt und dabei etwas irritiert gewirkt. Er hatte ja wirklich ein eigenartiges Fußballspiel gesehen, jedenfalls ab der 60. Minute. Bis dahin hatten die Bayern nach Toren von Hübner (Eigentor, 13.), Müller (20.) und Lewandowski (36.) auf imposante Art unzerstörbar gewirkt, erst recht bei einem Gegner, der technisch nett spielte, wobei "nett" an diesem Abend die wirklich sehr kleine Schwester von "harmlos" war.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Hoffenheimer zwingend noch mal zurückkommen wollen", sagte Joshua Kimmich, "wir haben sie wieder ins Spiel zurückgeholt."

Wie genau das passierte, wusste nachher keiner mehr zu sagen, die Bayern hatten gar nichts Besonderes gemacht, aber das war vermutlich genau das Problem. Sie hatten zu wenig gemacht.

"Es kann schnell mal in die andere Richtung gehen, wenn wir nicht am Limit spielen", folgerte Kimmich also, "vielleicht war es vor dem Leipzig-Spiel ganz gut, dass wir merken, dass es nicht von alleine geht." Er meinte gewiss dasselbe wie Thomas Müller, der davon sprach, "dass wir jeden Gegner unter Druck setzen können, wenn wir alle gemeinsam arbeiten, wenn wir zu 100 Prozent alles raushauen". In der letzten halben Stunde haben die Bayern eher so 76,5 Prozent rausgehauen, und auch das nicht immer unbedingt gemeinsam.