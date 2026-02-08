Wenn der FC Bayern an einem Winterabend die TSG Hoffenheim empfängt, klingt das nicht unbedingt nach einem Ereignis, mit dem die Bundesliga auf den Fußballmärkten der Welt hausieren gehen kann. An diesem Sonntag allerdings, zum Abschluss des 21. Spieltags, erfüllte nach längerer Zeit mal wieder eine Partie in der Allianz Arena alle Voraussetzungen, um ein Spitzenspiel zu werden. Zu Gast war schließlich der Tabellendritte, die Überraschungsmannschaft des Jahres. Und überdies war der Ausgang der Begegnung für die Spitze der Liga ausnahmsweise relevant: Nach der ersten Saison-Niederlage des Tabellenführers gegen den FC Augsburg und einem Unentschieden in Hamburg war der erste Verfolger Borussia Dortmund kurzzeitig nur noch drei Punkte entfernt.
FC Bayern gegen HoffenheimNur kurz ein Spitzenspiel
Lesezeit: 4 Min.
Die Bayern nur drei Punkte vor Dortmund? Darauf antwortet die Kompany-Elf mit einem 5:1 gegen den Tabellendritten Hoffenheim. Doch überragend spielt dabei nur Dreifach-Torschütze Luis Díaz.
