Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Natürlich lassen sich Drehbücher schreiben für spezielle Abende wie diesen, durchdacht bis in die letzte dramatische Wendung und ausgelegt darauf, selbst diejenigen mit den harten Herzen zu erweichen. Und doch ist es ja manchmal erst der Zufall, der die Realität zur Vollkommenheit treibt. So also lief am Freitagabend die 18. Spielminute, als sich in der Arena von Fröttmaning plötzlich alles zu fügen schien.