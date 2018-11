30. November 2018, 12:58 Uhr Uli Hoeneß beim FC Bayern Der Patron sucht einen würdigen Erben

Am Freitagabend beginnt um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Audi Dome.

Mit Spannung wird erwartet, ob sich Präsident Uli Hoeneß zu seiner Zukunft äußert.

Von Martin Schneider

Uli Hoeneß wird an diesem Freitag das erste Wort haben. Der FC Bayern ist in seiner ganzen globalen Größe ja immer noch eineingetragener Verein nach deutschem Vereinsrecht, und weil das so ist, gibt es eine Mitgliederversammlung, die Jahreshauptversammlung heißt, kurz JHV. Dort lautet der Tagesordnungspunkt eins: Bericht des Präsidenten. Das ist beim FC Bayern nicht anders als bei jedem anderem Verein in Deutschland, dem Land der Schriftführer und Kassenprüfer.

Uli Hoeneß wird also heute um kurz nach 19 Uhr ans Mikrofon treten, aber was er sagen wird, das weiß man nicht so genau. Es gäbe so viele Themen. Wird er sich offensiv vor den angeschlagenen Trainer Niko Kovac stellen, wie er es vor ein paar Wochen noch getan hat ("bis auf Blut verteidigen") und wie er es nach dem 3:3 gegen Düsseldorf nicht mehr getan hat ("müssen uns alle Gedanken machen")? Wird er Stellung beziehen zu Paul Breitner, dem Ehrenspielführer, den er unehrenhaft von der Ehrentribüne verbannt hat und dessen Namen die Fans beim Spiel gegen Lissabon skandierten? Wird er sich entschuldigen, weil er auf einer Pressekonferenz den Ex-Spieler Juan Bernat scharf angegriffen hat, nachdem er Minuten zuvor Respekt im Umgang mit Spielern eingefordert hat?

Oder wird Hoeneß gar etwas zu seiner eigenen Zukunft sagen?

Die letzte Frage ist vielleicht die spannendste, denn die Hoeneß-Nachfolge ist nun seit fast zehn Jahren ein Dauerthema beim FC Bayern. Der Fall in Kürze: Uli Hoeneß muss jemanden finden, den Uli Hoeneß für gut genug hält, das Lebenswerk von Uli Hoeneß weiterzuführen. Der Patron muss jemanden für würdig erachten. Bislang war das nicht mal im Ansatz so.

Die Versuche mit Nerlinger und Sammer scheiterten

Es begann im Jahr 2009, dem Jahr, als sich Hoeneß zum Präsidenten des FC Bayern wählen ließ. Seit diesem Jahr ist der ewige Manager nicht mehr der Manager, jedenfalls nicht mehr offiziell. Damals machte Hoeneß Christian Nerlinger zu seinem Nachfolger. Ein Ex-Spieler, studierte BWL, und ein bisschen sah er auch aus wie Uli Hoeneß. Aber dann verlor der FC Bayern 2012 in einem epischen Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea und danach war die Zeit von Nerlinger wieder vorbei. Er selbst interpretierte das später so, dass nach dieser Saison (der FC Bayern verlor in Liga und Pokal ebenso episch gegen Borussia Dortmund) jemand dafür verantwortlich sein musste und er deswegen gehen musste. Hoeneß habe ihm das in einem Vieraugen-Gespräch mitgeteilt.

Danach kam Matthias Sammer, der nicht so aussah wie Hoeneß, auch kein Ex-Spieler des FC Bayern war, aber die Matthias-Sammer-Mentalität mitbrachte, die sich nur in Nuancen von der FC-Bayern-Mentalität unterschied. Sammer war nie zufrieden, mahnte ständig und bezeichnete Spiele als "lätschern", wenn für ihn die Körperspannung fehlter. Sammer wurde auch - im Gegensatz zu Nerlinger - Sportvorstand, rückte also noch eine Hierarchiestufe weiter nach oben. Die Zeit unter Sammer und den Trainern Jupp Heynckes und Pep Guardiola war die erfolgreichste des FC Bayern. Aber im Juli 2016 löste Sammer seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nach einem leichten Schlaganfall auf. Mittlerweile arbeitet er als externer Berater für den Hauptkonkurrenten Borussia Dortmund.

In der Sammer-Zeit war Uli Hoeneß nicht da - weil er im Gefängnis saß. Im März 2014 wurde er wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, im Februar 2016 durfte er das Gefängnis wieder verlassen, im November 2016 ließ er sich wieder zum Präsidenten wählen. Seitdem sucht er weiter einen Nachfolger.