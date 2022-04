Interview von Ralf Tögel

Nebenan ist die Tafel schon festlich gedeckt, das Präsidium des FC Villarreal wird vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale erwartet, zu erlesenen Köstlichkeiten und einem edlen Tropfen. Natürlich ist auch FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, 70, dabei, bestens gelaunt nimmt er sich vorher Zeit, über seine Basketballer zu plaudern. Er empfängt in der Besteckstube der Käfer-Schenke, ein gemütlicher Raum, dunkle Täfelung, allerhand Silber in Form von Löffeln, Gabeln und Messern in kleinen Vitrinen an der Wand. Hoeneß hat die zweite Profiabteilung des FCB maßgeblich mitentwickelt, nun steht die Mannschaft zum zweiten Mal in Serie ebenfalls im Viertelfinale des höchsten europäischen Wettbewerbs, der Euroleague. Während die Fußballer am Abend ausscheiden, sind die Basketballer weiter dabei, denn für das Halbfinale benötigt man im Gegensatz zum Fußball drei Siege.