Jupp Heynckes (2017-2018)

Seine vierte Amtszeit beim FC Bayern sollte am Ende nur ein Dreivierteljahr dauern. Trotzdem ist er in München ein für immer verehrter Fachmann. Er holte erneut die Meisterschaft und bleibt als verlässlicher Helfer in Erinnerung, der immer einsprang, wenn sein Freund Uli Hoeneß ihn brauchte. Heute lebt er auf seinem Hof am Niederrhein.