Der FC Bayern hat die meisten Bundesligaspiele aller deutschen Vereine bestritten, er hat die meisten Meisterschaften gewonnen, die meisten Herbstmeisterschaften, sogar die meisten Vizemeisterschaften. Nie hat eine Mannschaft früher in einer Saison als Meister festgestanden als die Bayern 2013/2014 – nämlich schon am 27. Spieltag –, kein Verein hat mehr wahrhaftige alias „lupenreine“ Hattricks bejubeln dürfen als die Bayern (16 Stück), und es hat auch keine andere Mannschaft öfter gegen Teams desselben Trainers gewonnen als der FC Bayern – 14 Mal war Bruno Labbadia der Verlierer.