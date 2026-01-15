Zum Hauptinhalt springen

FC BayernEin Buch der Rekorde, dicker als „Moby Dick“

Lesezeit: 4 Min.

Offenbar eine ordentliche Truppe: Die Mannschaft des FC Bayern feiert einen 3:1-Erfolg in Köln.
Offenbar eine ordentliche Truppe: Die Mannschaft des FC Bayern feiert einen 3:1-Erfolg in Köln. (Foto: Martin Meissner/AP)

Eine Hinrunde mit 47 Punkten hat bisher nur Pep Guardiola in München geschafft – Vincent Kompanys Elf übertrifft dies auch noch in der Tordifferenz. Der Trainer bedauert, dass es „fast unmöglich“ sei, „die Latte höher zu machen“.

Von Philipp Selldorf, Köln

Der FC Bayern hat die meisten Bundesligaspiele aller deutschen Vereine bestritten, er hat die meisten Meisterschaften gewonnen, die meisten Herbstmeisterschaften, sogar die meisten Vizemeisterschaften. Nie hat eine Mannschaft früher in einer Saison als Meister festgestanden als die Bayern 2013/2014 – nämlich schon am 27. Spieltag –, kein Verein hat mehr wahrhaftige alias „lupenreine“ Hattricks bejubeln dürfen als die Bayern (16 Stück), und es hat auch keine andere Mannschaft öfter gegen Teams desselben Trainers gewonnen als der FC Bayern – 14 Mal war Bruno Labbadia der Verlierer.

