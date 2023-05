FC Bayern:Wimmelbild mit Botschaft

Keine freie Platzwahl in der Mittelreihe (von links): Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der bald neue Finanzvorstand Michael Diederich, der bald ehemalige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn am Sonntag in der Münchner Arena. Eine Reihe davor sitzt Präsident Herbert Hainer (2. v. r.).

(Foto: Sven Hoppe/dpa)