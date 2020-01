So weit man das beurteilen konnte, sah Robert Lewandowski beim Warmmachen wirklich sehr, sehr motiviert aus. Da hatte sich der Unverletzliche in der Winterpause ein einziges Mal auf den OP-Tisch gelegt, wirklich ganz kurz nur, und was passiert? Die anderen werden gleich frech. Timo Werner schießt zwei Tore und überholt ihn in der Torjägerliste, und unverschämterweise haben sie jetzt sogar in Dortmund einen Stürmer, den sie vergöttern, ausgerechnet in Dortmund, wo der mindestens allerbeste Stürmer aller Zeiten doch Robert Lewandowski war.

"Nahe an 100 Prozent" sei Lewandowski vier Wochen nach seiner Leistenoperation schon wieder, hatte Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Rückrunden-Auftakt bei Hertha BSC gesagt und dabei hörbar aufgeatmet. Die Bayern brauchen Lewandowski immer, aber im Moment brauchen sie ihn vielleicht noch ein bisschen mehr, denn sie haben gerade von allem ein bisschen zu wenig: Sie haben zu wenig Punkte, zumindest verglichen mit Tabellenführer RB Leipzig, und sie haben zu wenige Spieler, auch verglichen mit allen anderen Konkurrenten.

Während Gastgeber Hertha seine Bank regel- und ordnungsgemäß mit acht Feldspielern füllte, ließ Flick notgedrungen wieder zwei Kaderplätze frei. Und von den sechs Spielern, die draußen saßen, hieß einer Zirkzee, einer Cuisance, einer Dajaku und einer Mai. Und der, der Serge Gnabry heißt und aus Film, Funk und Fernsehen bekannt ist, war gerade erst aus einer kleinen Verletzungspause heimgekehrt.

Das Beruhigende am FC Bayern ist aber, dass am Anfang eines Spiels ja immer die ersten elf spielen und nicht die Bank. Und die ersten elf reichen in dieser Liga auch meistens aus, um den Gegner zu kontrollieren - und so müde zu spielen, dass am Ende ein verdienter 4:0-Sieg draus wird. Nach dem gelungenen Rückrunden-Auftakt in Berlin sind die Bayern jetzt wieder Zweiter - und, lieber Timo Werner, Lewandowski hat jetzt übrigens auch 20 Tore.

Nach einer Viertelstunde hatten die Bayern schon 80 Prozent Ballbesitz erwirtschaftet, und sie hatten während ihrer Ballpassagen noch genügend Zeit, sich zu wundern. Es war erstaunlich, wie untertemperiert die Mannschaft der Trainerheißdüse Jürgen Klinsmann in dieses Spiel startete. Die Berliner erwarteten die Münchner tief, und sie hatten Glück, dass Lewandowskis Form anfangs nur bei nahe 100 Prozent war. Nach einer Viertelstunde spielte der Pole tatsächlich Thomas Müller an, anstatt es selber mit drei Berlinern aufzunehmen. Müllers Flanke landete im Nichts.

An Müllers ungeliebter Rechtsaußen-Rolle ließ sich erkennen, was den Bayern in der ersten Halbzeit noch fehlte. In Ermangelung der Flügelspieler Serge Gnabry und Kingsley Coman stürmten Müller und Ivan Perisic über die Seiten, sie taten das nach bestem Wissen und Gewissen, aber schneidige Läufe und kesse Dribblings zählen nicht zu ihrem Repertoire, und so stand das Flügelspiel der Bayern stellvertretend für ihren Vortrag in der ersten Hälfte: Es fehlte das Tempo, das es braucht, um ein Erstliga-Team, das anständig verteidigt, ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In solchen Phasen kann dem Favoriten oft nur einer helfen: ein Mittelstürmer mit einer Quote von mindestens 100 Prozent. Die hatte Lewandowski nicht ganz, immerhin durfte er sich die größte Bayern-Chance der ersten Hälfte anrechnen lassen: In der 25. Minute spitzelte er den Ball nur um Zentimeter am Pfosten vorbei.

In dieser ersten Hälfte gelang den Münchnern nicht, was ihnen sonst so oft gelingt: Sie fanden mithilfe ihrer Dominanz nicht allmählich in dieses Spiel hinein, sie fanden eher aus dem Spiel heraus. Die völlig unsichtbaren Berliner Hertha wurde nun sichtbarer, aber zu mehr als etwas Verwirrung und zwei Kopfbällchen von Stürmer Davie Selke reichte das nicht.

Den Münchnern gelang es, sich ins Spiel hinein zu kombinieren

Wenn ein Spiel so läuft wie dieses, dann hat der Trainer des Favoriten in der Halbzeit oft eine schöne, schwere Aufgabe. Er schaut sich dann seine Ersatzspieler an - und kann sich dann oft nicht entscheiden: Welchen meiner anspruchsvollen Nationalspieler bringe ich zuerst, wer verändert mir das Spiel am ehesten? Aber wie gesagt: Flick sah Zirkzee, Dajaku, Cuisance, Mai.

Nach Wiederanpfiff liefen die Bayern aber gleich an und versuchten, die Berliner unter Druck zu setzen. Und anders als in der ersten Hälfte gelang es den Münchnern jetzt, sich ins Spiel hinein zu kombinieren. Sie gönnten den Berlinern keine Ruhepause mehr, und der aktive Perisic deutete mit einer Doppelchance (57., 58.) schon mal an, was da gleich kommen würde: Lewandowski spielte mit dem Rücken zum Tor einen nahe an 100 Prozent heranreichenden Pass hinaus auf Leon Goretzka, dessen Flanke landete über den Umweg Perisic bei einem Mann, der seinen rechten Flügel endlich verlassen hatte: Müller schmetterte den Ball zur Führung ins Tor - in exakt diesem Moment war beiden Teams klar, wie das Spiel enden würde. Die Münchner hatten jetzt Spaß und die Berliner den Glauben völlig verloren.

Zwar wurde ein Lewandowski-Tor wegen eines Fouls am Torwart noch vom Videoassistenten zurückgenommen, aber nach Lewandowski Elfmetertor (73.) brachen bei Hertha alle Dämme. Thiago mit einem herrlichen Treffer (76.) und Perisic per Kopfball (84.) ließen am Ende völlig vergessen, dass dieses Spiel eine Weile mal eng gewesen war. Flick brachte dann übrigens noch Dajaku, Cuisance und Gnabry.