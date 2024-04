Krise des FC Bayern:Willkommen dahoam, Max Eberl

Von Christof Kneer

So viele Dokumentationen wurden zuletzt gedreht im Fußball, aber an diesem Wochenende hatte leider kein Filmemacher einen Auftrag. Ein ausgezeichnetes Kammerspiel hätte sich inszenieren lassen im intimen Rahmen des kleinen Heidenheimer Stadions, zwei Kabinen, zwei Trainermonologe, kaum Requisiten, kein großer Dekorationsaufwand. Hin und her könnte die Kamera schwenken zwischen der Kabine des 1. FC Heidenheim und der des FC Bayern München und auf diese Weise nicht nur die Geschichte eines Fußballspiels erzählen.