3. April 2019, 14:51 Uhr Heidenheims Schmidt und Schnatterer "Hummels ist ein Fan von dir"

Zwei Persönlichkeiten: Frank Schmidt (li.) und Marc Schnatterer sind an einem kleinen Zweitliga-Standort zu bekannten Figuren geworden.

Sie sind die Gesichter des 1. FC Heidenheim: Frank Schmidt ist seit mehr als elf Jahren Trainer des Klubs, Marc Schnatterer sein bester Spieler. Ein Gespräch vor dem Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern.

Interview von Christof Kneer

Ach, wie schade, haben die Zuschauer gesagt, als das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost wurde. Der kleine Zweitligist 1. FC Heidenheim auswärts beim großen FC Bayern: Hätte das nicht andersrum sein können? Natürlich hätten sie in Heidenheim gerne ein Heimspiel gehabt, aber einen Vorteil hat die Auslosung für den Klub aus der 50 000-Einwohner-Stadt in Ostwürttemberg schon: Dank der Einnahme-Teilung im Pokal und einer gut gefüllten Münchner Arena könnten für Heidenheim am Ende ungefähr 800 000 Euro übrig bleiben - etwa ...