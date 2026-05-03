Die Bayern sind direkt nach dem 3:3 gegen Heidenheim mit den Köpfen in Paris. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League stellt sich trotzdem die Frage, warum das Team gerade so viele Gegentore kassiert.
FC Bayern gegen HeidenheimDie unliebsame Debatte bleibt
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Direkt nach dem 3:3 gegen Heidenheim sind die Bayern mit den Köpfen in Paris. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League stellt sich trotzdem die Frage: Warum kassiert das Team so viele Gegentore?
Von Maik Rosner
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