Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gegen HeidenheimDie unliebsame Debatte bleibt

Lesezeit: 4 Min.

Joshua Kimmich und Leon Goretzka halfen mit, gegen Heidenheim ein 3:3 zu sichern. Aber manches Gegentor der Bayern würden auch sie sich gerne ersparen.
Joshua Kimmich und Leon Goretzka halfen mit, gegen Heidenheim ein 3:3 zu sichern. Aber manches Gegentor der Bayern würden auch sie sich gerne ersparen. Adam Pretty/Getty Images

Direkt nach dem 3:3 gegen Heidenheim sind die Bayern mit den Köpfen in Paris. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League stellt sich trotzdem die Frage: Warum kassiert das Team so viele Gegentore?

Von Maik Rosner

Die Bayern sind direkt nach dem 3:3 gegen Heidenheim mit den Köpfen in Paris. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League stellt sich trotzdem die Frage, warum das Team gerade so viele Gegentore kassiert.

Zur SZ-Startseite

Früherer Trainer von Michael Olise
:„Er scheint aus einer anderen Epoche zu stammen – oder aus der Welt der Kunst“

Wie wurde Michael Olise zum überragenden Spieler des FC Bayern? Sein erster Profitrainer Veljko Paunovic spricht über den Ehrgeiz und die Elastizität des Franzosen – und erklärt, warum Olise öffentlich kaum redet.

SZ PlusInterview von Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite