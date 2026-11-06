Triggerwarnung: Es geht hier jetzt gleich um absurde Millionengehälter für Fußballprofis. Wer Diskussionen darüber nicht mehr so richtig ernst nehmen will, dem sei an dieser Stelle empfohlen, am kommenden Dienstag ein Comeback nicht zu verpassen: „Doppelsechs“, der zu hundert Prozent ironische Fußballpodcast von Journalist Ole Zeisler und Schauspieler Hendrik von Bültzingslöwen, ist nach drei Jahren Pause („three years of hurt“) wieder da. „Rekordvertrag für Harry Kane, die richtige Entscheidung des deutschen Rekordmeisters?“, könnte mit gespielt angestrengter Sky-Reporter-Stimme der eine fragen, und die Antwort ist egal, weil es im Folgenden darum geht, dass Uwe Möhrle jetzt Trainer der U23 von Eintracht Braunschweig ist (wer nun ein Bild vor Augen hat, zählt zur Zielgruppe).