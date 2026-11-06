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MeinungHarry Kane beim FC BayernEin verrückter Vertrag? Stimmt, aber einer mit Plan dahinter

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Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Verdienen bald alle Spieler des FC Bayern so viel wie Harry Kane? Nein, gewiss nicht.
Verdienen bald alle Spieler des FC Bayern so viel wie Harry Kane? Nein, gewiss nicht.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Mit seiner Vertragsverlängerung steigt Harry Kane zu einem Topverdiener in Europa auf. Der FC Bayern hat aber eine Idee, wie er die Finanzen im Griff behalten will.

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Triggerwarnung: Es geht hier jetzt gleich um absurde Millionengehälter für Fußballprofis. Wer Diskussionen darüber nicht mehr so richtig ernst nehmen will, dem sei an dieser Stelle empfohlen, am kommenden Dienstag ein Comeback nicht zu verpassen: „Doppelsechs“, der zu hundert Prozent ironische Fußballpodcast von Journalist Ole Zeisler und Schauspieler Hendrik von Bültzingslöwen, ist nach drei Jahren Pause („three years of hurt“) wieder da. „Rekordvertrag für Harry Kane, die richtige Entscheidung des deutschen Rekordmeisters?“, könnte mit gespielt angestrengter Sky-Reporter-Stimme der eine fragen, und die Antwort ist egal, weil es im Folgenden darum geht, dass Uwe Möhrle jetzt Trainer der U23 von Eintracht Braunschweig ist (wer nun ein Bild vor Augen hat, zählt zur Zielgruppe).

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Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or
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Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen.﻿ Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Der Stürmer des FC Bayern ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

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