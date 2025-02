Am Samstag ist Kane offenkundig erneut Opfer des internationalen Namenswirrwarrs geworden. „Harry, do you know Uwe Seeler?“, fragte ein Reporter, und Kane antwortete überzeugt: „No.“ „You don’t know Uwe Seeler!“, wiederholte der Fragesteller und klärte auf: „You scored more goals now than Uwe Seeler.“ Gemeint war, dass in der Bundesliga-Geschichte kein anderer Spieler in seinen ersten 50 Spielen so viele Tore erzielt hat wie Kane (55). Das Portal Sport1 titelte verwirrt: „Nanu? Kane kennt Uwe Seeler nicht.“

Und nein, hier kein Wort von Vuvuzelas und auch nicht über Oliver Kahn. Man muss einfach davon ausgehen, dass Kane als Engländer Uwe Seeler kennt, schließlich ist das Foto legendär, wie Seeler nach dem 2:4 im WM-Finale 1966 mit gesenktem Haupt über den Rasen des Wembleystadions schleicht. Auch sein Hinterkopftor bei der WM 1970, ebenfalls gegen England (Viertelfinale, 3:2 n.V.), ist berühmt genug. Kane kennt Seeler halt vermutlich als „Ju-wie Sie-ler“. Oder so ähnlich. Und das sollte ihm bitte keiner vorwerfen, der nicht genau weiß, wie man Mallorca, Colgate, Worcestersauce, Matt Groening und Charlize Theron ausspricht. Adele!