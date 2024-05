Kommentar von Philipp Schneider

Am Mittwochabend war die alte Band wieder vereint. Nur verteilte sie sich über das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. All jene, die vor einem Jahr als Erste die exzellente Idee verfolgt hatten, den Torjäger Harry Kane von Tottenham Hotspur loszueisen; einem Klub, der für Kane elf Jahre lang eher Lebenspartner als Arbeitgeber gewesen war. Mit dem Versprechen, beim FC Bayern werde ihm unter Garantie der erste wertvolle Pokal seines Lebens zugeführt.