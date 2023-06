Harry, what else?

Von Philipp Schneider

Vielleicht haben all jene Leute, die sich nun über die große Kaufmannslust des FC Bayern auf dem Transfermarkt wundern, vor drei Monaten nicht richtig zugehört. Zugegeben, Uli Hoeneß war auch gar nicht so einfach zu verstehen, als er es sich gemütlich gemacht hatte auf einem roten Sofa, das die Abendzeitung zu seinen Ehren in den "Barocksaal" des Deutschen Theaters in München geschoben hatte. Hoeneß sprach sehr leise. Als ließe es sich mit diesem Kniff verhindern, dass außer den anwesenden Bayernfans auch die Tageszeitungen mithören; oder, aus Sicht von Uli Hoeneß noch schlimmer: das Internet! Irgendwann jedenfalls wurde er gefragt, wie er denn zu einem möglichen Transfer des englischen Nationalstürmers Harry Kane zum FC Bayern stehen würde, und der Ehrenpräsident murmelte zurück, er halte "den für völlig gaga".