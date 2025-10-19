Der BVB zeigt, dass auch die Münchner verwundbar sind. Doch selbst deren hektische Phasen in der zweiten Hälfte reichen nicht – weil Harry Kane beim 2:1-Sieg des FC Bayern in diversen Rollen überragt.

Tore zu schießen wird Harry Kane sehr wahrscheinlich niemals langweilig, aber seine eigenen Tore anzuschauen womöglich schon. So konnte man jedenfalls verstehen, was der Stürmer des FC Bayern sagte, als er die Arena in München nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund mal wieder als Torschütze und Hauptdarsteller verließ. Ja, er habe Spaß am Grätschen, erwiderte er auf eine entsprechende Journalistenfrage: „Manchmal, wenn ich mir die Spiele noch mal anschaue, freue ich mich auf solche Momente mehr als auf die Tore.“