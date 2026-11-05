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Harry Kane beim FC BayernVertrag d’Or

Lesezeit: 3 Min.

Gut lachen: Harry Kane mit Sportvorstand Max Eberl (r.) und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (l.).
Gut lachen: Harry Kane mit Sportvorstand Max Eberl (r.) und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (l.).
Foto: Angelika Warmuth/Reuters

Jetzt ist es offiziell: Harry Kane verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029. Für sein Gehalt hat sich der Klub „nach der Decke gestreckt“, sieht aber „jeden Cent“ als gutes Investment.

Von Sebastian Fischer

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Eine Liebeserklärung an seinen Arbeitgeber hatte Harry Kane schon auf Reisen abgegeben. „Bayern München hat mein Leben verändert“, sagte er am Montagabend im Estadio Metropolitano in Madrid, wo der Stürmer jener Profi war, den der Klub aufs Podium der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Atlético beorderte. Natürlich: So hatten auch die spanischen Journalisten noch einmal ausführlich die Gelegenheit, den Engländer nach seiner Wahl zum besten Fußballer der Welt zu befragen.

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SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

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