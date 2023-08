Trainer Tuchel schwärmt, die Kollegen loben: Harry Kane gelingt ein optimaler Auftakt in seine erste Bundesliga-Saison. In Bremen ist zu sehen, wie er das Spiel der Bayern verändert - und der Mannschaft auch abseits des Platzes hilft.

Von Thomas Hürner, Bremen

Wie heißt das so schön? Andere Länder, andere Sitten. Das hat auch Harry Kane gemerkt, als er sich in der Mitte des Bremer Weserstadions stellte, wo gleich die Eröffnungszeremonie zur neuen Bundesliga-Saison starten sollte. Kane nahm seinen Platz ganz links in der Reihe ein, vor ihrem hatten sich zwei Männer in Cowboy-Kostümen aufgestellt. Moment mal, war er kurz zuvor in einem Fernsehinterview nicht nach seinen Kenntnissen zur bayerischen Lederhosen-Tradition gefragt worden?