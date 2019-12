Kürzlich, vor den Länderspielen im November, hat der Bundestrainer wieder ein paar Absprachen getroffen. Vor Länderspielen telefoniert Jogi Löw ja immer mit den Trainerkollegen aus der Bundesliga, es geht dann darum, wie die Spieler in ihren Klubs gerade so in Form sind, ob sie vielleicht überlastet sind, ob sie für eine Länderspiel-Nominierung in Frage kommen oder eher Schonung brauchen. Natürlich hat Löw im November auch den Trainer der obersten deutschen Vereinsmannschaft kontaktiert, es war nicht Jupp Heynckes und auch nicht dieser Kovac, der kraft Amtes eine Weile Löws Ansprechpartner war. Nein: Jogi rief den Hansi an.

Sie haben sich dann beide amüsiert, der Jogi und der Hansi, zumindest in der Erinnerung von Hansi Flick. Es war ja tatsächlich ein skurriles Szenario: dass der hohe Herr Bundestrainer mit seinem ewigen Assistenten in einen gleichrangigen Austausch treten musste, weil der ewige Assistent inzwischen Deutschlands oberste Vereinsmannschaft übernommen hatte.

Löw sollte sich an diese Art des Dienstwegs sicherheitshalber schon mal gewöhnen. Wenn er im März 2020 wieder einen Länderspielkader zusammenmoderieren muss, wird er wieder Hansi Flick anrufen, den Cheftrainer des FC Bayern München.

"Eine ganz klare positive Tendenz", lobt Manuel Neuer

Am Sonntag um die Mittagszeit verkündete der FC Bayern, was längst keine Überraschung mehr war: Der FC Bayern und Hansi Flick, so hieß es in einem offiziellen Klub-Kommuniqué, hätten "sich darauf verständigt, dass Hansi Flick mindestens bis zum Ende der laufenden Saison Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister bleibt". Und weiter: Ein Verbleib von Flick als Cheftrainer über den Sommer 2020 hinaus sei für den FC Bayern "ausdrücklich eine gut vorstellbare Option".

Das Endspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) war am Ende gar keines mehr, schon vor dieser Partie hatten sich die Parteien offenbar auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt - auch wenn Flick der letzte Arbeitsnachweis im Jahr 2019 dank der erneut siegbringenden Einwechslung des Talents Joshua Zirkzee noch mal gelang. Aber in Bayerns Chefetage haben sie schon vorher gemerkt, dass das Argument, mit dem sie Flick im Oktober zum Trainer machten, immer noch gilt, es gilt sogar mehr denn je. Flick hat den Bayern damals Zeit verschafft, sie konnten den Winter-Trainermarkt in Ruhe studieren, weil sie ihr Team in seriösen Händen wussten. Jetzt ist es so, dass sie den Sommer-Trainermarkt in Ruhe studieren können, weil sie ihr Team immer noch in seriösen Händen wissen.

Es gebe "eine ganz klare positive Tendenz, im Auftreten, von der Spielweise und Philosophie her", lobte Manuel Neuer den Trainer stellvertretend fürs Team, "wir sind jetzt wieder eine Mannschaft auf dem Platz, vor der der Gegner Angst hat". Und stellvertretend fürs ganze Unternehmen ließ sich Klubchef Karl-Heinz Rummenigge mit dem Satz zitieren, man sei "sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und der Spielqualität, und die Ergebnisse sind auch gut". So wie Flick das mache, "auch in der Öffentlichkeit", sei das "sehr, sehr zufriedenstellend".

In diesem Satz steckt viel, beinahe alles, was man wissen muss. Das doppelte sehr zeigt, dass die Bosse wirklich enorm im Reinen sind mit sich und ihrer Entscheidung, Flick im Sommer erst als Assistenten anzuwerben und dann nach Kovac' nicht unerwarteter Entfernung zum Chef durchzubefördern - und dass sie es zu schätzen wissen, mit welch handwerklicher Sauberkeit und taktischer Courage dieser Flick eine aus der Fassung geratene Elf wieder fixiert hat.