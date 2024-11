SZ Plus DFB-Team im Jahr 2024 : Die erfolgreichste Nationalelf-Renovierung seit hundert Jahren

Das Jahr der Nationalmannschaft endet passenderweise mit einem umstrittenen Handspiel – doch sogar die unglückselige Cucurella-Szene rückt in der Jahresbilanz in den Hintergrund. Weil Julian Nagelsmann so viel anderes zum Guten verändert hat.