Während der Klub einen weiteren Transfer plant, deutet Serge Gnabry an, dass er noch immer ein wichtiger Faktor für die Münchner Offensive sein kann. Überzeugt er diesmal konstant?

Von Sebastian Fischer

Christoph Freund versuchte, möglichst wenig zu sagen und dabei möglichst große Zuversicht auszustrahlen. „Ich werde gar nichts dementieren“, antwortete der Sportdirektor des FC Bayern, als er in der Pressekonferenz am Tag vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) nach dem neuesten Transfergerücht gefragt wurde: einer Leihe von Angreifer Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Sportvorstand Max Eberl hatte jüngst erklärt, noch nie mit Jackson gesprochen zu haben, Freund ließ sich nicht locken. Er sagte bloß, was jeder weiß: „Das Transferfenster hat noch bis kommenden Montag offen. Da kann noch was passieren.“ Immerhin: Er lächelte dabei.