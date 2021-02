Meldungen im Überblick

FC Bayern, Gnabry: Klub-Weltmeister Bayern München muss vorerst auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der 25-Jährige hat sich im Finale des Kontinente-Turniers gegen Tigres UANL (1:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.

Gnabry war am Donnerstagabend in der 64. Minute ausgewechselt worden. Wie lange er ausfällt, teilten die Münchner nicht mit. Der deutsche Rekordmeister trifft am Montag (20.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga auf Arminia Bielefeld. Gegen den Aufsteiger muss Trainer Hansi Flick bereits auf Thomas Müller (Corona) verzichten. Leon Goretzka und Javi Martinez könnten nach ihren positiven Corona-Tests ebenso zurückkehren wie Jerome Boateng, der aus privaten Gründen vorzeitig von der Klub-WM abgereist war.

Fußball, England: Der deutsche Coach Thomas Tuchel hat mit dem englischen Premier-League-Klub FC Chelsea das Viertelfinale im FA Cup erreicht. Die Blues siegten am Donnerstag beim Zweitligisten FC Barnsley 1:0 (0:0), taten sich dabei aber lange schwer. Das Siegtor erzielte Tammy Abraham in der 64. Minute. Damit blieb Tuchel auch im fünften Spiel unter seiner Regie ungeschlagen. In der Liga hat der frühere Bundesliga-Coach drei Siege und ein Unentschieden geholt.

Von den drei deutschen Spielern kam nur Antonio Rüdiger zum Einsatz, der Verteidiger wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Timo Werner und Kai Havertz standen nicht im Aufgebot. Auch der frühere Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl erreichte mit dem FC Southampton die Runde der besten Acht. Bei den Wolverhampton Wanderers gab es ein 2:0 (0:0).

Biathlon, Weltcup: Das Saisonfinale im Biathlon-Weltcup kann nicht wie geplant in Norwegens Hauptstadt Oslo stattfinden. Wie der Weltverband IBU am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung mitteilte, ist die Durchführung der Rennen vom 18. bis 21. März am Holmenkollen durch die neuen Corona-Beschränkungen der norwegischen Regierung nicht mehr möglich. "Wir sind enttäuscht, dass unsere Athleten auch das zweite Jahr in Folge nicht am Holmenkollen antreten können, aber wir verstehen die Entscheidung der Regierung", hieß es von der IBU. 2020 wurde das Event zu Beginn der Pandemie komplett abgesagt.

Aufgrund der schwierigen Corona-Lage gebe es bereits Alternativpläne für die letzten Saisonrennen der Skijäger. Diese sollen nun genauer besprochen und zu einem späteren Zeitpunkt ein Ergebnis mitgeteilt werden. Nach dpa-Informationen steht es aktuell nicht zur Debatte, dass der Weltcup an den deutschen Standorten Oberhof oder Ruhpolding durchgeführt werden könnte.

Die IBU entschied bei ihrer Sitzung am Rande der WM in Slowenien zudem, dass es bis 2026 weiterhin je zwei Veranstaltungen pro Saison in Deutschland geben wird. Das geht aus dem veröffentlichten Terminkalender bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 hervor. Ruhpolding wird weiterhin jeden Winter einen normalen Weltcup ausrichten, Oberhof mit Ausnahme von 2023 ebenfalls. Dann findet im Thüringer Wald vom 6. bis 19. Februar die Weltmeisterschaft statt.