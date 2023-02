Die Münchner verlieren in Unterzahl 2:3 in Gladbach und könnten von Platz eins verdrängt werden. Stuttgart feiert einen befreienden Sieg gegen Köln. Alles Wichtige zum Spieltag.

Von Tim Brack, Claudio Catuogno und Jonas Wengert

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 3:2 (1:1), Tore: 1:0 Stindl (13.), 1:1 Choupo-Moting (35.), 2:1 Hofmann (55.), 3:1 Thuram (84.), 3:2 Tel (90.+3)

Rote Karte: Dayot Upamecano (München) nach einer Notbremse (8.)

Vier Tage nach einem Großauftrag in Paris bereits gegen Borussia Mönchengladbach antreten zu müssen, war ohnehin keine leichte Aufgabe für die Bayern. Zwar hatten sich die Gladbacher zuletzt im grauen Nichts der Tabelle eingereiht - aber die jüngsten Duelle gegen die Münchner hallten am Samstag noch nach: Die vergangenen drei Liga-Partien hatten die Bayern gegen den Rivalen aus dem Westen nicht gewinnen können, und im DFB-Pokal hatte es 2022 eine surreale 0:5-Niederlage gesetzt. Und nun war schon nach rund zehn Minuten klar: Die Aufgabe würde heute noch mal schwerer werden für das Ensemble von Julian Nagelsmann.

Upamecano lieferte sich ein Laufduell mit dem enteilten Plea, die Laufwege kreuzten sich, Upamecanos Hand legte sich auf Pleas Rücken, Plea strauchelte, stürzte - und der Schiedsrichter Tobias Welz zog sofort die rote Karte aus seiner Gesäßtasche (8.). Notbremse! Zwar dauerte es dann noch gut vier Minuten, bis auch der Kölner VAR-Keller alle verfügbaren Zeitlupen nach dem entscheidenden Kontakt durchgesehen hatte, doch der Platzverweis blieb bestehen. Zehn Bayern gegen elf emotionsgeladene Gladbacher, das war nun die völlig neue Ausgangslage.

Die Gladbacher wussten mit ihrer Überzahl eine Menge anzufangen. Mal ließen sie die Münchner bei ihrem bemerkenswert abgebrühten Ballgekreisel zusehen, dann starteten sie wieder schnelle Konter auf das Tor von Yann Sommer - nach acht Jahren in Gladbach ist das neuerdings das Gehäuse der Münchner. Und clevere Freistoßvarianten hatten die Gladbacher auch im Programm: Schon in der 13. Minute schloss Stindl eine solche mit dem 1:0 ab. Diese Führung konnten die Bayern noch in der ersten Halbzeit kontern: Davies setzte sich auf der linken Seite durch, seine traumhafte Hereingabe verwandelte Choupo-Moting (35.). Zur Halbzeit brachte Nagelsmann dann Sané und Musiala für Gnabry und Gravenberch, prominente Offensivpower also. Aber weitere Tore erzielten erst mal die Gladbacher: Hofmann in der 55. und Thuram in der 84. Minute. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Tel (93.) war nur noch Ergebniskorrektur.

Erlauben können sich die Bayern diese Niederlage eigentlich nicht: Am Sonntag kann Union Berlin (gegen Schalke 04) die Bayern in der Tabelle überholen; Dortmund (gegen Hertha BSC) kann immerhin aufschließen. Die nächste Grundsatzdebatte dürfte umständehalber allerdings ausbleiben bei den Bayern: Weil ein Spiel, das in der achten Minute durch eine rote Karte entschieden wird, halt ein singuläres Ereignis ist. Kommenden Sonntag, wenn die Bayern in ihrer Arena Union Berlin empfangen, wird es sicher tiefergehende Erkenntnisse geben. Und dann folgt ja auch bald schon das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 3:0 (1:0), Tore: 1:0 Dias (9.), 2:0 Sosa (59.), 3:0 Coulibaly (74.)

Detailansicht öffnen Muskelspiel von Borna Sosa: Der Stuttgarter feiert sein Freistoßtor gegen Köln. (Foto: Adam Pretty/Getty)

Die Begeisterung der VfB-Fans hielt sich in Grenzen, als Stuttgart kurz vor Ende der Transferperiode Gil Dias als Zugang präsentierte. Ein unbekannter Außenangreifer, der für Benfica Lissabon in der Hinrunde kein Ligaspiel bestritten hatte, als rettende Verstärkung im Abstiegskampf? Im Pokal traf der Portugiese dann kurz nach seiner Einwechslung und half dem VfB beim Sieg in Paderborn. Nun gelang Dias auch sein erstes Tor in der Bundesliga. Gegen Köln schlenzte er den Ball nach sehenswertem Doppelpass mit Genki Haraguchi überlegt ins lange Eck und brachte Stuttgart früh in Führung. Die hätte bis zur Halbzeit sogar noch höher ausfallen können.

Und auch nach der Pause hatte Stuttgart die erste große Chance, aber Kölns Torwart Marvin Schwäbe hielt stark gegen Haraguchi. Nach einer knappen Stunde war der FC-Keeper dann machtlos. Diesmal schlenzte Borna Sosa einen Freistoß mit links an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. An seinem 22. Geburtstag beschenkte sich der eingewechselte Tanguy Coulibaly selbst und traf mit seinem ersten Ballkontakt zum 3:0. Bruno Labbadia feiert in seiner zweiten Amtszeit als VfB-Trainer den ersten Ligasieg und Stuttgart zieht in der Tabelle an Bochum und Hoffenheim vorbei auf Platz 14. Die Begeisterung der Stuttgarter Fans kannte keine Grenzen.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:3 (0:1), Tore: 0:1 Forsberg (14.), 0:2 Laimer (85.), 0:3 Szoboszlai (90.+3)

Detailansicht öffnen Wieder mal ausgerutscht: Der VfL Wolfsburg kommt gegen Leipzig kaum zu Chancen und muss die nächste Niederlage in der Bundesliga hinnehmen. (Foto: Roger Petzsche/Imago)

Furios war der VfL Wolfsburg aus der Winterpause gestartet. Dem 6:0 gegen Freiburg folgte ein 5:0 gegen die Hertha. Seither hatte Trainer Niko Kovač aber wenig Grund zur Freude: Zwei Bundesliga-Niederlagen gegen Bremen und die Bayern sowie ein mageres 0:0 auf Schalke, dazu das Pokalaus gegen Union. Und auch gegen Leipzig ging es schlecht los. Nach einer knappen Viertelstunde konnten der VfL den Ball an der Strafraumgrenze nicht kontrollieren. Am Ende von viel Gestochere landete das Spielgerät vor den Füßen von RB-Stürmer Emil Forsberg. Der Schwede zog ohne lang zu überlegen ab: Innenpfosten und drin. Der VfL versuchte dagegenzuhalten, kam aber bis zur Pause kaum gefährlich vors Leipziger Tor.

Das Duell Sachsen gegen Niedersachsen blieb auch im zweiten Durchgang eine klare Angelegenheit, wenn auch noch nicht im Ergebnis. Nach einer knappen Stunde brachte André Silva eine flache Hereingabe aus drei Metern nicht über die Linie, sondern schoss VfL-Verteidiger Micky van de Ven an, der auf selbiger klärte. Bei Leipzig feierte dann Christopher Nkunku sein Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause. Zehn Minuten vor Schluss hätte sich der Franzose gleich mit einem Tor zurückmelden können, doch er drosch den Ball in halblinker Position im Strafraum über das Tor. Aber wenn es als Torschütze nicht klappt, dann eben als Vorbereiter: Konrad Laimer verwandelte ein Nkunku-Zuspiel aus spitzem Winkel präzise ins lange Eck. In der Nachspielzeit machte Dominik Szoboszlai sogar noch das dritte Tor. Der Sieg bringt Leipzig auf vier Punkte ran an den FC Bayern.

VfL Bochum - SC Freiburg 0:2 (0:1), Tore: 0:1 Gregoritsch (39.), 0:2 Höler (51.)

Detailansicht öffnen Anthony Losilla will sich nach seinem Platzverweis in seinem Trikot verstecken. (Foto: Christof Koepsel/Getty)

Aus Statistiken lassen sich ganz wunderbar stimmige Geschichten spinnen. Freiburg trat mit einer drei Spiele dauernde Serie an Auswärtsniederlagen bei besonders heimstarken Bochumern an. Der VfL gewann unter Trainer Thomas Letsch alle fünf Heimspiele. Die Zahlen schrieben also einen Bochumer Sieg vor. Doch der Fußball folgt bekanntlich keiner mathematischen Logik, das wusste schon der Oberlehrer Karl-Heinz Rummenigge. Zwar war erst ein Tor nötig, um Unterschiede zwischen dem Tabellenvierten aus Freiburg und dem 15. aus Bochum erkenntlich zu machen. Doch dem Drehbuch der Statistik wollten die Freiburger partout nicht folgen. Nach der Führung durch Michael Gregoritsch traf auch noch Lucas Höler per Kopf nach Flanke von Christian Günter. Spätestens als VfL-Kapitän Anthony Losilla dann mit Rot vom Platz musste (63.), war jede statistische Geschichte ins Reich der Märchen verbannt.