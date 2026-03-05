Zum Hauptinhalt springen

Aleksandar Pavlovic beim FC BayernExperte für den immer gleichen Stiefel

Lesezeit: 3 Min.

Beide sind sehr wichtig für die Bayern, doch einer fehlt gegen Gladbach: Harry Kane (links) und Aleksandar Pavlovic.
Beide sind sehr wichtig für die Bayern, doch einer fehlt gegen Gladbach: Harry Kane (links) und Aleksandar Pavlovic. Malte Ossowski/Sven Simon/Imago

Lob von Nagelsmann, gesetzt bei den Bayern: An Aleksandar Pavlovic kommt gerade kaum jemand vorbei. Im Fokus steht der Mittelfeldspieler selten, er erfüllt aber eine wichtige Aufgabe.

Von Sebastian Fischer, München

Fast wäre die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ohne die wichtigste Nachricht des Tages geendet. Erst die letzte Frage an Vincent Kompany war die für solche Anlässe obligatorische nach dem Personal: Wer steht dem FC Bayern für die Bundesligapartie am Freitagabend nicht zur Verfügung? Also zählte der Trainer die verletzten Hiroki Ito und Alphonso Davies auf (Torwart Manuel Neuer ist nach einem Muskelfaserriss wieder fit) – und fügte überraschend Harry Kane hinzu.

