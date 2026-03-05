Fast wäre die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ohne die wichtigste Nachricht des Tages geendet. Erst die letzte Frage an Vincent Kompany war die für solche Anlässe obligatorische nach dem Personal: Wer steht dem FC Bayern für die Bundesligapartie am Freitagabend nicht zur Verfügung? Also zählte der Trainer die verletzten Hiroki Ito und Alphonso Davies auf (Torwart Manuel Neuer ist nach einem Muskelfaserriss wieder fit) – und fügte überraschend Harry Kane hinzu.