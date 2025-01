Von Philipp Selldorf, Mönchengladbach

Wenn Harry Kane zu einem Elfmeter antritt, müssen die Torhüter Kummer und Leid fürchten. Auch Moritz Nicolas ging es am Samstagabend im Borussia-Park nicht anders als jenen Kollegen, denen ein Penalty-Duell mit Kane auferlegt worden ist. Nicolas versuchte sein Glück mit ein paar Psychospielchen, er ließ den Gegner warten, er hüpfte von links nach rechts und wedelte mit den Armen wie ein Schiffbrüchiger in Erwartung von Rettern, doch Harry Kane ist Harry Kane. Kühl machte er seinen Job und setzte den Ball exakt in die Ecke, die Nicolas offengelassen hatte, und dann drehte er mit dem üblichen Understatement seine Jubelrunde. Der elfte Elfmeter in seiner persönlichen Bundesligahistorie brachte ihm den elften Treffer.