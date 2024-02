Besonders euphorisch ist die Stimmung beim FC Bayern derzeit nicht - da hilft weder ein 3:1-Arbeitssieg gegen Gladbach noch ein Rekord von Thomas Müller. Die Lösung gegen Leverkusen könnte in einer altbekannten Klub-Tradition liegen.

Von Felix Haselsteiner

Im Angesicht dieser historischen Wegmarke musste Thomas Müller kurz nachdenken. In der Mannschaftskabine hatten seine Mitspieler ihm nach dem Spiel ein vom Verein mit der Nummer 500 bedrucktes und gerahmtes Trikot überreicht, als Würdigung für seinen 500. Sieg im Trikot des FC Bayern, was vor ihm noch kein Spieler geschafft hat. Müller hat damit im Herbst seiner Karriere einen weiteren Rekord aufgestellt, den er sich unter anderem neben den meisten Bundesliga-Vorlagen, den meisten Eröffnungstoren in Bundesliga-Saisons oder den meisten Auswechslungen auf die Autogrammkarte schreiben kann. Es ist daher davon auszugehen, dass er schon mehrere solche gerahmte Memorabilia zuhause stehen hat, neben Champions-League- und WM-Pokalen und den fast schon unzählbaren Meisterschalen (die freilich nicht zu Hause hängen).