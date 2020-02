Tief hatte sich Leon Goretzka die Mütze über die Stirn gezogen, die Augenbrauen waren noch zu erkennen, ansonsten bedeckte die Mütze fast den ganzen Kopf. Doch Goretzka hoffte nicht darauf, dass er wie unter einer Tarnkappe leise davonschleichen könne, vorbei an allen Journalisten, hinein in die Nacht, all das, was geschehen war, einfach hinter sich lassend. Goretzka blieb stehen. Seine Backen waren gerötet, der Blick stur nach vorn gerichtet. Und er präsentierte unbedeckt sein Innenleben. "Frustriert", das war sein erstes Wort. Später ergänzte er, dass er "unzufrieden" mit sich selbst sei. "Weil ich das Ding nicht reingemacht habe."

Knapp eineinhalb Stunden zuvor an diesem Sonntagabend war Goretzka - ohne Tarnkappe - in den Strafraum von RB Leipzig geschlichen, Robert Lewandowski hatte ihm den Ball in den Lauf gespielt, Goretzka hatte Zeit, er hatte Platz, es war eine prächtige Chance, um doch noch ein Tor für den FC Bayern zu erzielen. Goretzka schoss nach links, Leipzigs Torwart Peter Gulacsi lenkte den Ball mit den Fingern ins Aus. "Normalerweise mach ich den rein", murmelte Goretzka später. "Ich muss ihn einfach in die andere Ecke schießen. Der Torwart spekuliert auf die Ecke, und das kann ich schon erkennen. Wenn ich ihn in die andere Ecke schiebe, muss ich gar nicht fester schießen." Beim Schuss in die von ihm gewählte Ecke dagegen hätte "wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck reingehört". Ja, sagte Goretzka leise, diese Szene werde er "heute Abend wahrscheinlich noch ein paar Mal vor Augen haben".

Beide Trainer hatten eine Idee gehabt. Prägender war die von Leipzigs Nagelsmann gewesen

Die Münchner und die Leipziger gaben sich nach dem Abpfiff große Mühe, dem Unentschieden auf dem Platz auch eine Ausgeglichenheit in der Spielbewertung folgen zu lassen. Also freuten sich beide Seiten darüber, dass teilweise die eigene Spielidee aufgegangen sei, sie trauerten der verpassten Gelegenheit nach, die Tabellenkonstellation zu verändern - freuten sich aber wiederum, dass sich die Lage wenigstens nicht zu ihren Ungunsten verändert hatte durch dieses 0:0. Und so bildete Goretzka mit seinem reinen, ungefilterten Frust über die vergebene Torchance die Ausnahme in der Nachbetrachtung.

Ein Ding kann entscheiden: So knapp ist der Abstand zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig mittlerweile geworden.

Dass sich in der Machtstruktur der Liga etwas verändert hat, das haben am Sonntag beide Mannschaften gespürt. Die Bayern wissen nun endgültig, dass Leipzig für sie ein Gegner geworden ist, den sie nicht locker und lässig besiegen, dem sie eigene Stärken zugestehen müssen. "Wir sind nicht superzufrieden, aber wir sind Tabellenführer, und deswegen ist es okay", sagte Thomas Müller. Die Leipziger wiederum wissen, dass sie dem Serienmeister gefährlich werden können, gefährlicher sogar, als es das Ergebnis vermuten lässt. Goretzkas Chance (79.) standen zwei große Gelegenheiten der Gäste gegenüber: Marcel Sabitzer (46.) und Timo Werner (63.) trafen freistehend das Tor nicht. Trainer Julian Nagelsmann hatte gar fünf "sehr gute Chancen" gezählt, die in dieser "Hülle und Fülle" nicht viele Teams in München hätten, er sagte: "Auch mit der Qualität der Chancen war ich zufrieden, das ist für die Jungs ein gutes Zeichen, auch für die Zukunft, dass sie diese Intensität hatten."

Beide Trainer, Nagelsmann und der Münchner Hansi Flick, hatten eine klare Idee für das Spiel gehabt, weitgehend hatten sie sich damit egalisiert, auch wenn eine Idee das Spiel dann doch mehr geprägt hatte. Es war nicht Flicks Idee gewesen.

Die Bayern hatten in den ersten Minuten ihre gewohnt energische Vorwärtsverteidigung aufgezogen, Leipzig wollte sich zurückziehen, konnte aber auch nicht anders angesichts dieser Münchner Wucht, die da auf das Tor der Gäste zurollte. "So, wie wir am Anfang gespielt haben, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das Gegentor bekommen", gestand Werner. Dann aber schob Leipzig die Außenverteidiger nach vorne, hielt die Bayern weiter hinten. Die Räume wurden größer, um weiter nach vorne zu kommen, hätten die Bayern riskanter passen müssen - was sie aber unterließen, um nicht in Kontersituationen zu geraten, in Situationen also, in denen Leipzig seine irre Geschwindigkeit hätte ausspielen können. Nach einem wilden Start in die zweite Halbzeit wechselten die Bayern lieber in einen Sicherheitsmodus.

Die Bayern, gestand Müller, hätten "dieses langsame Spiel auch ein bisschen akzeptiert"

Keine Mannschaft habe am Ende "so richtig all in gehen" wollen, sagte Müller, wobei das hauptsächlich für seine Mannschaft galt: Leipzig lauerte ja weiter auf Kontergelegenheiten. Die Bayern, gestand Müller, hätten daher "dieses langsame Spiel auch ein bisschen akzeptiert". Ähnlich sah das Goretzka, der befand, dass für den Gastgeber das Spielfeld "ein bisschen zu groß geworden sei" - und das war dann schon ein ungewöhnliches Eingeständnis: Der Tabellenführer fühlte sich wohler dabei, dem Gegner die Stärke zu nehmen, als selbst neuen Schwung für die Schlussphase zu entwickeln. "Auf der anderen Seite ist es schade, dass wir diesen Schalter für unser Power-Spiel nicht gefunden haben - oder es nicht wirklich erzwungen haben, ihn umzulegen", sagte Müller.

Doch an dieser Suche nach dem Power-Schalter zeigte sich auch, wie nahe die Leipziger den Münchnern an einem guten Tag kommen können. Nagelsmann hielt durch seine Wechsel die Hand auf dem Münchner Schalter, er wechselte die Angreifer Schick, Poulsen und Lookman ein, frische Energie also. Flick dagegen brachte einen verunsicherten Zauberfuß (Coutinho) sowie zwei Spieler, die gerade erst wieder einigermaßen gesund geworden sind (Coman, Hernández) - seine Wechseloptionen waren also so vielversprechend wie die Suche nach dem Lichtschalter mit einer Taschenlampe ohne Akku.

Eine der Wahrheiten dieses Spiels ist es daher auch, dass die Bayern zwar mit einem Punkt Vorsprung in die letzten 13 Spiele gehen - und das aber danach, in der Transferzeit im Sommer, der Abstand zwischen den Teams neu verhandelt wird.