Von Sebastian Fischer

Harry Kane ging mal wieder mit vollen Händen nach Hause. Mit der linken trug er eine Plastiktüte, durch die man seine Fußballschuhe schimmern sah, in der rechten hielt er einen Karton mit dem Logo der Champions League drauf, der auf einen edlen Inhalt schließen ließ: den kleinen Silberpokal für den "Man of the Match" beim 2:1 gegen Galatasaray. Für eine Portion Nudeln in einer Plastikschale, wie sie etwa Manuel Neuer aus der Kabine mitbrachte, hatte der Engländer keinen Arm mehr frei.