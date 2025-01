Der FC Bayern plant keinen Tausch seines Sturmtalents Mathys Tel mit Angreifer Christopher Nkunku vom FCChelsea. „Das klare Ziel von allen Beteiligten ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran. Mathys glaubt daran, darum ist es aktuell für uns kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen“, sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund über Gerüchte zu einem Deal mit Chelsea. Eine Verpflichtung des früheren Leipzigers Nkunku, 27, der im Sommer 2023 nach London gewechselt war, wies Freund ebenfalls zurück: „Nein. Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen – und das ist unser Plan – dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive jemanden dazuholen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind“, betonte Freund.