An Leroy Sané ist gut zu beobachten, wie die Arbeit des Bayern-Trainers langsam sichtbar wird. Nach dem 3:0 gegen Freiburg erklärt Thomas Tuchel, wie der Stürmer am besten funktioniert.

Von Martin Schneider

Es ist gerade einmal ein halbes Jahr her, da sprach Thomas Tuchel nach einem Spiel des SC Freiburg in München von fehlender Gier und von fehlender Wucht, aber eigentlich wusste Tuchel gar nicht so genau, was er sagen sollte. Gerade war er Trainer des FC Bayern geworden und sollte eine Mannschaft retten, die bis zum Rauswurf von Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann gar nicht wusste, dass sie gerettet werden muss.