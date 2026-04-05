„Ich glaube, da würde er auch im Rollstuhl spielen“, sagte Joshua Kimmich und räumte damit auch die letzte große Frage ab, die nach dem emotionalen Spiel der Bayern in Freiburg blieb. Zwar schränkte er etwas ein, er wisse nicht „ganz genau“ wie es aussieht, aber: „Ich gehe davon aus, dass er spielen kann.“ Er wird sich „schon aufs Feld schleppen“. Noch mehr: „Ich erwarte von ihm, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht!“