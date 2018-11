Manuel Neuer

Spielte Neuer-like, zumindest hatte er nichts zu tun und langweilte sich so sehr, dass er in der ersten Hälfte einmal bis in den Anstoßkreis spazierte. Hatte ja nach dem Pokalspiel gegen Rödinghausen geklagt, dass der ziemlich biedere Auftritt nicht Bayern-like gewesen sei. Musste aber gegen Freiburg von hinten beschäftigungslos mitansehen, dass sich seine Mitspieler die Kritik nicht wirklich zu Herzen genommen haben. Musste dann kurz vor Schluss einen Ball aus dem Tor holen, weil Süle und Boateng nur zuschauten, wie Höler den überraschenden Ausgleich schoss. Das war weder Neuer- noch Bayern-like. Aber wenigstens gab er sich anschließend großzügig: Schenkte sein Trikot Freiburgs Trainer Christian Streich.