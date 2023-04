Freiburg gewinnt in München

Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit wirft der SC Freiburg den FC Bayern sensationell aus dem DFB-Pokal. Kurz nach dem Trainerwechsel verlieren die Münchner damit die Chance auf drei Titel in dieser Saison.

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Thomas Tuchel, das steht außer Frage, hat ein sehr anspruchsvolles Startprogramm als Trainer des FC Bayern. Er musste gleich zum Auftakt nach einem Trainingstag mit dem gesamten Kader Borussia Dortmund schlagen, was ihm beim 4:2 am vergangenen Samstag souverän gelang. Und in einer Woche reist er mit seiner neuen Mannschaft nach England, um im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Manchester City und Trainer Pep Guardiola anzutreten, fraglos eine der größten Herausforderungen im Weltfußball.