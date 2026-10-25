Um zu sehen, dass es sich bei dieser Partie in Freiburg um keine gewöhnliche handelte, konnte man am Ende auf einen Mitarbeiter des FC Bayern schauen, der selten im Mittelpunkt steht. Rodyse Munienge gehört vor allem deshalb zum Stab um Trainer Vincent Kompany, weil er ein enger Vertrauter des Trainers seit Kindheitstagen ist. Die Fans des FC Bayern nennen ihn Mr. Aura, unter anderem weil er scheinbar unberührt von jeglichen Witterungen kurze Hosen und kurze Ärmel trägt.
FC Bayern in FreiburgAm Ende feiert auch Mr. Aura
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Beim 3:1 im Breisgau demonstrieren die Münchner nach den personellen Rückschlägen der Woche ihren Zusammenhalt. Es entladen sich die Emotionen nach den Sorgen um Trainer Vincent Kompany.
Von Sebastian Fischer, Freiburg im Breisgau
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